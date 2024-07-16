АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пассажир пострадал в тройном ДТП в Острове из-за непропуска автомобиля при выезде на главную дорогу

Пассажир пострадал в тройном дорожно-транспортном происшествии в Острове из-за непропуска автомобиля при выезде на главную дорогу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УИВД России по Псковской области, столкновение произошло 24 июля в 10.40 у дома №11 на улице 1 Мая.

По предварительной информации, водитель автомашины Lada Granta, мужчина 2002 года рождения, двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу автомашине Volkswagen Passat под управлением мужчины 1970 года рождения, который двигался по главной дороге. В результате столкновения Lada Granta отбросило на двигающийся по второстепенной дороге Volkswagen Caravelle под управлением мужчины 1959 года рождения.

В результате ДТП пострадал пассажир Lada Granta. Доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб. Выясняются обстоятельства произошедшего.