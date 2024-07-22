АвтоМир / Происшествия / ДТП

Под Псковом водитель пикапа врезался в фургон, пострадали двое

Стали известны подробности ДТП на Северном обходе Пскова 30 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району, столкновение двух автомашин произошло 30 июля в 09.45 на 1-м километре дороги Северный обход Пскова.

Фото: телеграм-канал «Псков. За рулём»

Водитель Mitsubishi L200, мужчина 1971 года рождения отвлёкся от управления транспортным средством и совершил наезд на стоящую на правой обочине автомашину «Газель». После удара «Газель» отбросило вперед, фургон наехал на пешехода – водителя «Газели» 1993 года рождения, который покинул салон с целью установки знака аварийной остановки.

Пикап Mitsubishi L200 после столкновения оказался на боку.

Пострадали два человека – водитель Mitsubishi и водитель «Газели» (пешеход).