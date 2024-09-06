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В Пскове водитель сбил велосипедиста и уехал с места ДТП

В Пскове водитель сбил велосипедиста и уехал с места ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 7 сентября в 21.12 на улице Николая Васильева, у дома № 86.

Мужчина 1971 года рождения за рулем автомобиля Fiat Doblo, допустил наезд на велосипедиста – мужчину 1976 года рождения, который двигался по краю проезжей части и скрылся с места происшествия.

По словам очевидцев, автомобиль задел велосипедиста правым зеркалом. Тот упал после столкновения. Очевидцы – водители других автомашин догнали Fiat далее, на улице Николая Васильева, остановили и вызвали полицию.

Велосипедист получил ушибы, после осмотра в областной больнице отпущен домой.

Водитель отказался от медицинского освидетельствования. Составлен протокол по статье 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), документ будет направлен в суд для принятия решения.