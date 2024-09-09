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Разворотивший багажник «семерки» на Юбилейной в Пскове Chery мог задеть газовый баллон. ФОТО

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия со «смачно разложившимися» на улице Юбилейной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение двух легковых автомашин произошло 16 сентября в 20.00 у дома №32 на улице Юбилейной.

Водитель Chery Tiggo, мужчина 1983 года рождения, не выбрал безопасный скоростной режим и допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-2107 под управлением женщины 1955 года рождения. Далее Chery наехал на бордюр.

Пострадавших нет.

Добавим, задняя часть «семерки» частично сложилась после удара.

Автомобиль развернуло поперек проезжей части. В развороченном багажнике виден газовый баллон.