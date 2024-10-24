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В Пскове водитель без прав на Renault перевернул одну автомашину и повредил вторую при попытке уехать

В Пскове водитель без прав на Renault перевернул одну автомашину и повредил вторую при попытке уехать с места происшествия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 24 октября в 8.05 на улице Инженерной у дома №78.

По предварительной информации, водитель Renault Laguna, мужчина 1990 года рождения, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу Chevrolet Lacetti под управлением мужчины 1992 года рождения. В результате Chevrolet совершил опрокидывание.

Водитель Renault, пытаясь уехать с места ДТП через зеленую зону, совершил наезд на припаркованный автомобиль Audi 100.

Никто не пострадал. Водитель Renault Laguna не имеет водительского удостоверения.