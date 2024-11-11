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Сбивший пенсионерку в Пскове водитель отказался от проверки на алкоголь

Сбивший пешехода в Пскове 12 ноября водитель автомашины отказался от проверки на алкоголь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло в 15.51 на улице Олега Кошевого у дома 2а.

Водитель Hyundai, мужчина 1983 года рождения, наехал на пенсионерку 1954 года рождения. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая госпитализирована. По предварительной информации, у нее выявлены автотравма, сотрясение головного мозга, гематома затылочной области.

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В отношении водителя составлены протоколы по статьям 12.18 и 12.26 КоАП РФ.

Сообщается, что водитель прошел тест на алкоголь на месте ДТП. Прибор показал, что он был трезвым. Однако в дальнейшем водитель почувствовал себя плохо, в связи с чем у сотрудников полиции возникли основания для новой проверки в наркодиспансере, от которой мужчина отказался.