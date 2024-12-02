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В Пскове насмерть сбита женщина

В Пскове насмерть сбита женщина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, это произошло 2 декабря в 23.54 на улице Николая Васильева у дома №117.

Фото: Юрий Иванов, «Жесть по-псковски»

Мужчина 1986 года рождения за рулем Hyundai совершил наезд на женщину 1973 года рождения, которая двигалась по проезжей части по ходу движения транспортных средств.

Пострадавшая скончалась на месте. Известно, что она постоянно проживала в Стругокрасненском муниципальном округе.

Водитель трезвый.

Материалы по данному происшествию переданы органам следствия.