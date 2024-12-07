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Движение задним ходом стало причиной ДТП у «Ленты» в Пскове. ВИДЕО

Нетипичное дорожно-транспортное происшествие попало на видеокамеру в Пскове. Камера Pskovline зафиксировала дорожное происшествие в пятницу, 13 декабря, в 15.26 на Рижском проспекте у дома 96-б.

Столкновение двух автомашин произошло на выезде от гипермаркета «Лента». Автомобиль, стоявший в левой полосе в ожидании разрешающего сигнала светофора, начал движение задним ходом и врезался в остановившийся автомобиль сзади.

Вскоре на место прибыли сотрудники полиции, около 16.20 участники происшествия освободили проезжую часть.