Движение задним ходом стало причиной ДТП у «Ленты» в Пскове. ВИДЕО

Нетипичное дорожно-транспортное происшествие попало на видеокамеру в Пскове. Камера Pskovline зафиксировала дорожное происшествие в пятницу, 13 декабря, в 15.26 на Рижском проспекте у дома 96-б.
Столкновение двух автомашин произошло на выезде от гипермаркета «Лента». Автомобиль, стоявший в левой полосе в ожидании разрешающего сигнала светофора, начал движение задним ходом и врезался в остановившийся автомобиль сзади.
Вскоре на место прибыли сотрудники полиции, около 16.20 участники происшествия освободили проезжую часть.