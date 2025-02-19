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100 человек погибли в ДТП в Псковской области в 2024 году

В Псковской области за 2024 год зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, в которых 100 человек погибли, 68 - получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщается в отчете начальника управления МВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова, опубликованном на сайте Псковского областного Собрания депутатов.

Увеличился уровень аварийности с участием водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения (+13,8%, с 94 до 107), в которых 30 человек погибли и 139 получили травмы различной степени тяжести.

Тяжесть последствий - 17,8%. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет возросло на 35,5%, раненых на 32,4 %, при этом 6 детей погибли.