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Не успевшего затормозить на улице Коммунальной в Пскове водителя Chevrolet оштрафовали

Стали известны подробности о столкновении двух автомашин на улице Коммунальной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 11 марта в 17.45 напротив дома №77/1.

Водитель Chevrolet, мужчина 1987 года рождения, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с Hyundai под управлением женщины 1971 года рождения.

Пострадавших нет.

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Водитель Chevrolet привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги). Назначен штраф 2250 рублей.