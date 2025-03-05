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В Пскове женщину оштрафовали за ДТП с поворотом налево через три полосы

В Пскове женщину оштрафовали за дорожно-транспортное происшествие с поворотом налево через три полосы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, ДТП произошло 10 марта в 8.32 на улице Рокоссовского у дома 2А.

Женщина 1993 года рождения на Hyundai Solaris не уступила дорогу и совершила столкновение с Chevrolet Aveo под управлением женщины 1981 года рождения. Пострадавших нет.

Водитель Hyundai оштрафована на 500 рублей по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ.

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Сообщается, что она выполняла поворот налево через три полосы. Водитель Chevrolet двигалась во встречном направлении прямо.