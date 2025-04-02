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В Великих Луках разыскивают свидетелей наезда на велосипедиста

В Великих Луках ищут свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 7 марта на перекрестке улиц 3-й Ударной Армии и Дьяконова, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД ОМВД России по городу.

Примерно в 17:30 неизвестный водитель на автомобиле, предположительно, марки «ВАЗ 2106» или «ВАЗ 2103» сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавший вел велосипед.

Свидетелей и очевидцев данного происшествия просят связаться с ГИБДД по адресу: город Великие Луки, улица Лизы Чайкиной, дом 13/21, кабинет 15, или позвонить по телефону: 7-51-41.