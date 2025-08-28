АвтоМир / Происшествия / ДТП

Обжалован приговор водителю BMW, который на скорости 142 км в час насмерть сбил человека в Пскове

Обжалован приговор водителю BMW, который на скорости 142 км в час насмерть сбил человека в Пскове. Согласно информации на сайте Псковского городского суда, зарегистрировано три жалобы на вынесенный 21 августа приговор.

Не вступивший в силу судебный акт обжаловал потерпевший, его апелляционная жалоба зарегистрирована 2 сентября. 3 сентября зарегистрированы еще две жалобы – от защитника и осужденного.

Напомним, в результате ночного дорожно-транспортного происшествия погиб пешеход 2001 года рождения. С тяжелыми травмами был доставлен в областную больницу, где скончался в течение 6 суток.

Пострадали 3 человека: водитель BMW-318, молодой человек 2002 года рождения, пассажир 2002 года рождения получил перелом нижней челюсти, а также пострадала пассажирка 2005 года рождения.

Как сообщалось ранее со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Псковской области, Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя BMW-318 из Пскова, который обвинялся в нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть (часть 3 статьи 264 УК РФ).

В августе 2023 года мужчина ночью ехал со скоростью около 142,72 км/ч по улице Коммунальной в Пскове при разрешенной на этом участке дороги скорости 40 км/ч и совершил наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. После въехал в опору освещения и торговый павильон. В результате полученных травм пешеход скончался в медицинском учреждении, а пассажиру причинён тяжкий вред здоровью.

Подсудимый частично признал вину в совершённом преступлении.

С учетом наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, суд приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.