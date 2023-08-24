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Четыре человека серьёзно пострадали в результате ночного наезда автомобиля на пешехода в Пскове. ФОТО

Четыре человека серьёзно пострадали в результате ночного наезда автомобиля на пешехода в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 24 августа в 1:12 на улице Коммунальной у дома 21/1.

Водитель BMW-318, мужчина 2002 года рождения, совершил наезд на пешехода 2001 года рождения, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево. После водитель совершил наезд на препятствие в виде световой опоры и торговый павильон.

По предварительной информации, у пешехода открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, пневмоторакс, открытый перелом левой голени. Доставлен в областную больницу.

Пострадали водитель и два пассажира BMW. По предварительным данным, у водителя закрытый перелом правого бедра и левой голени, закрытый перелом таза. У пассажира 2002 года рождения перелом нижней челюсти. У девушки 2005 года рождения множественные ушибы, ссадины верхних и нижних конечностей, закрытый перелом нижней челюсти. Все госпитализированы в областную больницу.

Не исключается возможность возбуждения уголовного дела в связи с характером травм.