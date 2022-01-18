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Более 700 автомобилей поместили на спецстоянку в Пскове в 2021 году

Более 700 автомобилей поместили на специализированную стоянку для хранения задержанных транспортных средств в Пскове в 2021 году. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 24 января.

Гость студии рассказал, что водители с пониманием относятся к тому, чтобы переставить свои автомобили, которые мешают уборке дорог. «Перед тем, как прибывает техника, инспекторы обзванивают водителей. Спасибо водителям, что откликаются. Все относятся с полным пониманием», - сказал Владимир Папорт.

Там, где запрещена остановка или стоянка, сотрудники ГИБДД прибегают к статье 27.13 КоАП РФ (задержание транспортного средства). «Задерживаем, эвакуируем с последующей постановкой на специальную охраняемую стоянку», - добавил он.