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Псковичам напомнили о графике работы центра фиксации правонарушений ГИБДД

Определенный график работы установили в подразделении центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.

Установление графика связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и риском распространения новой коронавирусной инфекции. Сотрудники ГИБДД примут граждан в следующие дни:

вторник с 10.00 до 12.00;

четверг с 14.00 до 16.00.

«Большинство возникающих вопросов можно решить в электронном виде, путем подачи обращения через официальный сайт Госавтоинспекции», - напомнили в ГИБДД.

В случае несогласия с вынесенными постановлениями за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные специальными средствами фото- и видеозаписи, с 1 сентября 2021 года появилась возможность подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении через Личный кабинет Единого портала госуслуг, напомнили в ГИБДД.

Уточнить вопросы административной практики можно по телефонам: 59-28-31; 59-28-46.