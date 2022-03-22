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В Стругокрасненском районе водитель стал подсудимым после поездки в магазин в пьяном виде

Жителя Псковской области лишили водительских прав через суд за повторную нетрезвую езду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд установил, что 14 января мужчина, ранее подвергнутый административному наказанию, отправился в магазин. Там он планировал купить продукты питания. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина запустил двигатель своей машины и начал движение. Затем на 31-м километре автодороги Цапелька – Струги Красные – Плюсса его остановил инспектор ДПС и отстранил от управления автомобилем. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года.