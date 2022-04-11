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Пятерых пьяных водителей-рецидивистов задержали псковские полицейские

Полицейские в Псковской области остановили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, у дома на улице Николая Васильева 16 апреля полицейские остановили для проверки автомобиль «Ауди». Выяснилось, что им управлял нетрезвый горожанин 1980 года рождения. В этот же день был выявлен еще один нетрезвый водитель. Им оказался мужчина 1992 года рождения, который следовал по улице Ипподромной на автомашине ВАЗ-2115.

Кроме того, в Великих Луках 15 апреля по улице Силина на автомобиле ГАЗ-2752 ехал местный житель 1985 года рождения. Он тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяных водителей полицейские выявили также в Новосокольниках и Порховском районе. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются. В УМВД напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.