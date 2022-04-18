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Более 1400 нарушений на дорогах выявили псковские полицейские за неделю

18.04.2022 18:15|ПсковКомментариев: 0

1438 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения выявили в Псковской области за неделю с 11 по 17 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Кроме того, за указанный период сотрудники ведомства выявили 47 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них шестерых задержали за повторное управление в состоянии опьянения. За данный период на территории области зарегистрировали девять дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали четыре человека, 11 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжелых последствий. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге», - обратились к псковичам в ведомстве. 

Теги: #ДТП #ГИБДД #дорожное движение
Источник: Псковская Лента Новостей
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