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Сотрудники ГИБДД принимают участие в открытии мотосезона в Пскове. ВИДЕО

Сотрудники ГИБДД принимают участие в открытии мотосезона в Пскове на патрульных мотоциклах сегодня, 7 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы здесь прежде всего для профилактики дорожно-транспортных происшествий, взаимодействуем с мотоклубом. Мы ведем колонну, есть определенная скорость, с которой мы будем двигаться, обозначена расстановка транспортных средств. Все согласно служебному заданию», – рассказала сотрудник ДПС ГИБДД Влада Фомичева.

Также она отметила, что наблюдается большое количество мотоциклистов.

«Сегодня впервые заступают сотрудники отдельной специализированной роты на дежурство на патрульных мотоциклах. Будет обеспечен безопасный проезд мотоколонны по заявленному маршруту. Задействовано трое сотрудников», – рассказал дорожный инспектор.

Также сотрудники ДПС отметили, что на перекрестках в Пскове во время мероприятия за дорожной безопасностью будут следить полицейские.