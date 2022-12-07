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Псковичу грозит уголовная ответственность за повторное нетрезвое вождение

42-летний житель Пскова повторно сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 15 декабря у дома по улице Ротной в Пскове полицейские остановили для проверки автомашину Opel. Оказалось, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили, что за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет.