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Нетрезвый водитель вновь попался полицейским в Великих Луках

Нетрезвый водитель вновь попался полицейским в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 16 декабря полицейские остановили для проверки автомобиль Volkswagen Golf. Выяснилось, что им управлял 34-летний житель Великих Лук, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«Вождение автомобиля - это большая ответственность! Причем водитель несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров, а также окружающих его людей. И поэтому садиться за руль в нетрезвом виде нельзя ни в коем случае!» - напомнили в ведомстве.