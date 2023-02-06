АвтоМир / За рулём

Жителя Новосокольников наказали за фальшивые госзнаки на автомобиле

Жителя города Новосокольники признали виновным в управлении транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В январе, откликнувшись на просьбу знакомого, 33-летний мужчина довез приятеля на принадлежащем тому автомобиле до города Великие Луки, где его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. При проверке автомобиля по базе данных сотрудники ДПС установили, что на машине установлены подложные государственные регистрационные знаки.

Ранее не привлекавшегося к административной ответственности правонарушителя лишили права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев.

Постановление по делу об административном правонарушении пока не вступило в законную силу.