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Бастрыкин поддержал ограничение для электросамокатов в городах

Председатель СК России Александр Бастрыкин поддерживал инициативу председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, связанную с ограничением мест использования электросамокатов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК России.

Глава ведомства и ранее обращал внимание на проблему высокого травматизма с участием лиц, использующих электросамокаты. Очевидно, что данный вопрос предполагает комплексный подход, в том числе по устранению причин и условий, способствовавших наступлению тяжких последствий, отметили в ведомстве.

«К сожалению, ранее принятые меры не решили проблему полностью. В различных регионах России фиксируются новые происшествия с участием лиц, небезопасно передвигавшихся на электросамокатах, в результате которых пострадали пешеходы, в том числе женщины и дети. Например, в Ярославле девушка на электросамокате сбила ребенка, в Москве 4-летняя девочка попала в реанимацию с переломом черепа после наезда молодого человека на электросамокате. В Санкт-Петербурге проводятся три доследственные проверки, связанные с травмированием пешеходов в связи с наездами на них электросамокатов. В сложившихся условиях А.И. Бастрыкин поддерживает идею А.А. Клишаса о запрете езды на электросамокатах по улицам городов, за исключением специально оборудованных мест», - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, подобные происшествия могут происходить и в парках, продолжили в СКР. Поэтому, по мнению главы ведомства, в качестве дополнительной меры по снижению травматизма целесообразно рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать компании, которые предоставляют аренду самокатов, технически ограничить их максимальную скорость. Для этого с участием ГИБДД МВД России необходимо провести соответствующие исследования, которые позволят установить скоростной лимит, при котором у лица, управляющего самокатом, будет достаточно времени на принятие решения для остановки, а в случае его падения либо столкновения с другими лицами, травмы не будут представлять угрозы жизни и здоровью. При этом целесообразно проработать и меры возможной ответственности для сервисов аренды самокатов при несоблюдении данных условий.

Подобные меры значительно помогут снизить уровень травматизма в инцидентах с участием лиц, передвигающихся на электросамокатах, добавили в СКР.