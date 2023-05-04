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Суд признал недействительным контракт на содержание светофоров в Пскове

Муниципальный контракт на сумму более 23 млн рублей признан недействительным по иску заместителя прокурора Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Прокуратура Пскова проверила соблюдения требований Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в деятельности ООО «Комсервис».

Как пояснили в ведомстве, данная организация предоставляет недостоверные сведения о наличии опыта по успешному выполнению работ по содержанию технических средств организации дорожного движения.

Использование недостоверных документов для подтверждения наличия опыта выполнения работ позволило фирме получить незаконные конкурентные преимущества при участии в конкурсе и стать его победителем.

В целях устранения нарушений закона заместитель прокурора области в Арбитражный суд Псковской области направил исковое заявление.

«По требованию прокурора судом признаны недействительными открытый конкурс в электронной форме на выполнение комплекса работ по содержанию технических средств организации дорожного движения (светофорных объектов) на территории муниципального образования "Город Псков" и муниципальный контракт, заключенный между Управлением городского хозяйства Администрации г. Пскова и ООО "Комсервис"», - уточнили в прокуратуре.

Исполнение решения суда находится на контроле органов прокуратуры.