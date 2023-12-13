Шесть автомобилей LADA Granta получили жители Псковской области, пострадавшие на производстве

Пострадавшие на производстве жители Псковской области получили шесть новых автомобилей LADA Granta от регионального отделения Социального фонда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе ОСФР по Псковской области.
Автомобили, стоимостью 887 тысяч рублей каждый, были закуплены отделением СФР по Псковской области в целях реализации права застрахованного лица на получение государственной помощи и поддержки после производственной травмы.
Три автомобиля отправятся новым владельцам в Псков и Псковский район и по одному – в Великие Луки, Струги Красные и Остров. Приобретенный фондом спецтранспорт оснащен всем необходимым для безопасного и комфортного управления. С учетом физических возможностей будущих владельцев каждая машина прошла специальную доработку.
Завод-изготовитель АО «АвтоВаз» (Тольятти) установил адаптивное устройство, позволяющее управлять автомобилем с помощью рук без использования ножных педалей. Кроме того, до передачи владельцу были проведены все необходимые регламентированные работы по подготовке автомобиля в специализированном автомобильном сервисе города Пскова.
За счет средств Социального фонда автомобили пострадавшим на производстве выдаются сроком пользования на семь лет и после передаются в собственность. Необходимость в таком специальном транспорте для пострадавшего определяется учреждением медико-социальной экспертизы при отсутствии медицинских противопоказаний к вождению.
Все автовладельцы получили сегодня новые автомобили повторно. Например, Нина Яковлева из Великих Лук стала обладательницей новой машины во второй раз.
«Искренне благодарна вам за такой предновогодний подарок. Без автомобиля я никуда, хотя, маршрута у меня всего два – зимой в поликлинику, летом – на дачу»,- обращается великолучанка к сотрудникам отделения.
У Павла Ренева из Острова маршруты сложнее: «Стараюсь каждое лето вывозить внуков к морю. Судьба распорядилась так, что несколько лет назад я стал опекуном двух мальчишек. Так, по возможности и организовываю им досуг. Автомобиль – большой в этом помощник. Это уже третья "Лада", которую я получил от фонда», - рассказывает Павел Ренев.
Евгений Новиков из Пскова называет автомобиль «мои вторые ноги». На протяжении 9 лет, ежегодно, за рулем автомобиля он по программе реабилитации от соцфонда отправляется на отдых в санаторий.
Отметим также, что льготникам ОСФР по Псковской области возмещаются расходы на ГСМ для проезда к месту лечения и обратно.
К тому же, в период эксплуатации автомобиля по заявлению владельца фонд ежеквартально частично оплачивает расходы на бензин.
А один раз в семь лет гражданин льготной категории может провести капитальный ремонт автомобиля в размере до 30% от его стоимости.
В настоящее время порядка 50 пострадавших в результате несчастного случая на производстве в Псковской области являются владельцами автомобилей, переданных им в собственность региональным отделением Социального фонда.
С 2000 по 2023 годы гражданам льготной категории ОСФР по Псковской области выдано более 120 транспортных средств. Сначала инвалиды получали ключи от автомобилей «Ока», затем – от пятых и седьмых моделей «Жигулей», с 2016 года - Lada Granta.