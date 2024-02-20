Об изменении графика работы подразделений предупредили в псковской Госавтоинспекции

Работа регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции в Псковской области изменится в период выходных и праздничных дней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
Регистрация транспортных средств, выдача водительских удостоверений и проведение экзаменов в феврале и марте текущего года в период выходных и праздничных дней будет осуществляться по следующему графику:
В управлении ГИБДД также напомнили, что в регистрационно-экзаменационных подразделениях реализована возможность получения государственных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).
При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.