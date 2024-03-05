АвтоМир / За рулём

«Дорожная достопримечательность»: светофор в Пскове подсвечивает все три секции

Светофор на пересечении улиц Леона Поземского и Чудской в Пскове секунду в каждом цикле подсвечивает все три секции. Об этом сообщает Telegram-канал «Псков. За рулем».

Фото и видео здесь и далее: Telegram-канал «Псков. За рулем»

«На секунду в каждом цикле светофор уходит в режим "радуга" перед включением разрешающего на основном направлении (прямо по Поземского). По сравнению с состоянием дороги на перекрёстке (правая полоса при движении от Ижорского на выезд из города), это не проблема, а просто местная дорожная достопримечательность», - сыронизировали автолюбители.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция инициирует установку светофора на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Инженерной в Пскове у домов №18/13а.