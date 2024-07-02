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Поставщика бензина для порховской больницы признали недобросовестным

ООО «Глобал петрол» в Псковской области включили в реестр недобросовестных поставщиков после заявления Порховской межрайонной больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по региону.

Больница обратилась в УФАС в связи с принятием решения об одностороннем отказе от исполнения контракта на поставку автомобильного бензина АИ-92. Комиссия, изучив материалы дела, установила, что общество по контракту предоставило заказчику топливные карты для заправки автомобилей медицинских учреждений. Однако неоднократно водители не смогли заправить автомобили по причине «нехватки средств на счете».

Комиссия считает, что из-за неисполнения ООО «Глобал петрол» взятых на себя обязательств учреждение здравоохранения не могли осуществлять свои функции, направленные на оказание медицинской помощи жителям Порховского района, в том числе детям. Также автомобильный состав учреждения используется для направления в город Псков анализов пациентов, в том числе в инфекционную больницу.

Псковское УФАС России включило сведения в отношении ООО «Глобал петрол» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.