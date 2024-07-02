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Нетрезвого жителя Карелии за рулем Niva остановили в Новоржевском округе

Нетрезвого жителя Республики Карелия, мужчину 1986 года рождения, за рулем Niva остановили инспекторы ДПС в деревне Орша Новоржевского муниципального округа ночью 22 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

А в Пскове вечером 21 сентября на улице Ипподромной полицейские остановили для проверки автомобиль китайского производителя. Как оказалось, управлявший им пскович 1970 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот же день в Невеле по улице Ленина на автомашине ВАЗ-21213 следовал 36-летний горожанин. Выяснилось, что и он был «под градусом».

А по деревне Песчивка Опочецкого округа ночью 22 сентября на скутере ехал опочанин 1995 года рождения, который тоже был в нетрезвом виде.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.