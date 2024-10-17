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Зарядную станцию для электромобилей возле театра обновят за счет администрации Пскова

Зарядную станцию для электромобилей обновят возле Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, следует из документов на Едином информационном портале Госзакупок.

Фото: Илья Мазуров / «ВКонтакте»

На закупку оборудования и его монтаж администрация города готова потратить 1 миллион рублей.

Новая зарядная станция Pandora Tango будет иметь номинальное напряжение 400 В (± 10%) и максимальную мощность 2х22 кВт.

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Напомним, зарядную станцию у театра поставили в конце 2023 года. Из-за внешнего вида станции, которая расположилась напротив здания театра, возник ряд возмущений.