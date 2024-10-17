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АвтоМир / За рулём

Зарядную станцию для электромобилей возле театра обновят за счет администрации Пскова

11.11.2024 10:40|ПсковКомментариев: 0

Зарядную станцию для электромобилей обновят возле Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, следует из документов на Едином информационном портале Госзакупок.

Фото: Илья Мазуров / «ВКонтакте»

На закупку оборудования и его монтаж администрация города готова потратить 1 миллион рублей. 

Новая зарядная станция Pandora Tango будет иметь номинальное напряжение 400 В (± 10%) и максимальную мощность 2х22 кВт.

Напомним, зарядную станцию у театра поставили в конце 2023 года. Из-за внешнего вида станции, которая расположилась напротив здания театра, возник ряд возмущений. 

Теги: #электромобили
Источник: Псковская Лента Новостей
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