Общество

Зарядную станцию для электромобилей на улице Пушкина в Пскове могут задекорировать

Зарядную станцию для электромобилей на улице Пушкина в Пскове могут задекорировать. Об этом заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий рассказал во время онлайн-брифинга, который сегодня, 12 декабря, прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Это спорный вопрос, всегда будет два лагеря. Сейчас я могу сказать, что рассматривается вопрос декорирования станции, мы изначально так и планировали. Работы еще не завершены. После декорирования вид будет совершенно другой, и мнение поменяется», - рассказал Александр Грацкий.

Он отметил, что данное место для установки зарядной станции было выбрано в связи с тем, что жители и гости города часто гуляют по улице Пушкина в Пскове и оставляют там свои автомобили.

«Люди могут оставить машину, погулять, машина за полчаса подзарядится, водитель уедет по делам. Таких заправки две, еще на улице Калинина», – добавил Александр Грацкий.