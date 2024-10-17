АвтоМир / За рулём

Выдачи автокредитов в октябре упали на 37%

Объем выдачи автокредитов в октябре сократился на 37% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщили «Известиям» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Всего было выдано более 86 тысяч ссуд на 123 миллиарда рублей.

Тенденцию подтвердили в пресс-службе ВТБ, сообщив, что в октябре банк выдал значительно меньше займов на покупку машин, чем в сентябре.

Средний уровень полной стоимости автокредитов в октябре превысил 23%, отметили в ОКБ. Средний срок ссуды на покупку авто увеличился до 5 лет и 10 месяцев, а ее средний размер — до 1,44 миллиона рублей.

«С учетом первоначального взноса в 20-30% это соответствует авто стоимостью вблизи 2 миллионов рублей», — пояснил начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин.

Переплата по автокредиту с такими условиями может составить порядка 1,2 миллиона рублей — это 80% от изначальной стоимости машины, пишут «Известия».

Доля автокредитов на новые машины в октябре сократилась до 66%, следует из данных ОКБ. Месяцем ранее показатель достигал 72%. То есть россияне все чаще покупают подержанные авто.

Важная причина резких изменений на рынке — в том, что заемщики ожидали удорожания авто из-за очередного повышения утилизационного сбора с 1 октября, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. То есть снижение выдач сейчас — это в какой-то степени откат к нормальному уровню, который фиксировался ранее, когда на рынке не было ажиотажного спрос, подчеркнул он.