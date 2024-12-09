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«Серые схемы» автоперевозчиков обошлись бюджету в 920 млрд рублей

Финансовые нарушения «серых» автоперевозчиков приблизились к 920 млрд рублей за год. Об этом рассказали участники рынка из ассоциации «АвтоГрузЭкс». ФНС проверит транспортно-логистические компании (ТЛК) на предмет выплаты налогов после обращения активистов из «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ).

«Результаты проведенного нами в ноябре 2024 года исследования показывают, что выдачу «серых» зарплат практикуют более 50% ТЛК», – рассказал председатель ОПИ Олег Павлов.

Ассоциация автоперевозчиков и экспедиторов «АвтоГрузЭкс» подтверждает информацию о том, что более 60% компаний в России сокращают налоговые выплаты по заработной плате и оптимизируют затраты.

Общественные организации и ассоциация «АвтоГрузЭкс» также указывают на следующие нарушения: занижение страховых взносов, списание НДС, нерегистрируемые переработки, ненадлежащее оформление трудовых договоров, отсутствие обязательных медицинских осмотров и другие.

Участники рынка, входящие в «АвтоГрузЭкс», подсчитали, что налоговые потери из-за «серой» заработной платы в отрасли достигли 300 миллиардов рублей, пишут «Известия».

По данным АО «ИТЕКО», незаконное возмещение НДС в отрасли приводит к потерям бюджета в размере около 500 миллиардов рублей в год. Уклонение от оплаты проезда в системе «Платон» приводит к потерям в размере 120 миллиардов рублей в год.

Центральный аппарат Федеральной налоговой службы после ознакомления с обращением ОПИ поручил региональным управлениям организовать проверки в отрасли. На конец декабря 2024 года эти мероприятия проводили Свердловское и Нижегородское управления ФНС, как следует из ответов региональных управлений в ОПИ.