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Бензин Аи-92 на бирже подешевел почти на 3%

Биржевая стоимость бензина марки «Регуляр-92» по итогам торгов во вторник уменьшилась почти на 3%, бензина марки «Премиум-95» - почти на 1%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 снизилась на 2,95%, до 55,799 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,78%, до 59,065 тыс. рублей за тонну. Стоимость этих видов топлива уменьшилась после 13 дней подряд непрерывного роста.

Летнее дизельное топливо подешевело на 1,19%, до 55,163 тыс. рублей за тонну, межсезонного дизеля - на 1,57%, до 56,426 тыс. рублей за тонну. Зимний дизель снизился в цене на 1,29%, до 58,785 тыс. рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов опустилась на 3,24%, до 18,601 тыс. рублей за тонну, топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) - на 0,34%, до 81,997 тыс. рублей за тонну. При этом цена топочного мазута подросла на 0,69%, до 31,447 тыс. рублей за тонну, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство изучит инициативу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) запретить экспорт бензина, в том числе для производителей.