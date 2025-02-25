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Водителям рассказали, какие предметы запрещено перевозить в салоне автомобиля

Запреты на перевозку в салоне авто более чем обширны — под них подпадают не только явно запрещенные вещи, но в некоторых случаях предметы быта и животные, рассказала адвокат Елена Кудерко.

Она напомнила, что список веществ и предметов, запрещенных к перевозке в легковом транспорте, регулируется различными нормативными актами, включая закон «О транспортной безопасности». В него входят взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, баллоны с газом, химикаты и недозволенные книги.

Ряд предметов можно перевозить с оговоркой: например, крупногабаритную бытовую технику — только если она надежно закреплена внутри салона, а животные — при обеспечении безопасности движения и санитарных норм, пишет «Прайм».

Незнание правил транспортировки определенных видов грузов в легковом автотранспорте может повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, заключила Елена Кудерко.