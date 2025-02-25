АвтоМир / За рулём

В Госдуме обсуждают необходимость введения единого тарифа на проезд с детьми в такси

В Госдуме России активно обсуждается вопрос о том, что цена на проезд с детьми в такси не должна превышать стандартный тариф. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Мы сейчас на тесной связи со всеми таксомоторными парками и агрегаторами такси, и я вижу, что мы уже в шаге от этого решения, что детский тариф не может быть дороже. То есть не может быть так, что человек, который едет с ребенком, должен заплатить больше», — отметила Буцкая.

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев также высказался по этому вопросу, назвав несправедливым тот факт, что многодетные семьи могут пользоваться льготами в метро, но сталкиваются с повышенными тарифами на такси.

«Нужно сделать так, чтобы семьи с детьми не платили в такси больше других граждан», — подчеркнул он.

В Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС) обратили внимание на высокие тарифы на минивэны, которые часто вызывают многодетные семьи. Как отметила председатель ассоциации Ольга Леткова, стоимость таких перевозок значительно превышает детский тариф. Она добавила, что повышенные цены для пассажиров с детьми вызывают вопросы, так как нет особых затрат, кроме специальных кресел, которыми должны быть оборудованы автомобили, пишут «Известия».

«Если такси заставят возить всех по одному тарифу, то они могут поднять цены на всё. Поэтому есть смысл действительно сделать налоговый вычет. Может быть, это будет экономически выгоднее», — заключила Ольга Леткова.

Дискуссия о введении единого тарифа на проезд с детьми в такси продолжится, и ожидается, что в ближайшее время будут предложены конкретные меры для решения этой проблемы.