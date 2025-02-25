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ГД отклонила проект об экзамене для мигрантов для работы в такси

Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось обязать иностранцев сдавать практический экзамен по вождению для получения водительского удостоверения для работы в такси.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким в августе 2024 года. В документе отмечалось, что согласно действующему законодательству, тем мигрантам, которые хотят работать в сфере пассажирских перевозок, достаточно сдать теоретическую часть экзамена, а навыки вождения подтверждаются на основании имеющихся национальных прав.

Законопроектом предлагалось выдавать права категории «B» иностранцам только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов. Таким образом, таксистами смогли бы работать только те иностранные водители, у которых есть документы об успешной сдаче как теоретического, так и практического экзаменов.

Кроме того, законопроектом предлагалось обязать иностранных граждан, которые уже получили российские права категории «B» и работают в такси, сдать практический экзамен в срок до 1 июня 2025 года, пишет РИА Новости.

Как рассказал Леонид Слуцкий, ЛДПР продолжит добиваться принятия данной инициативы. Он привел статистические данные, согласно которым за прошлый год количество смертельных ДТП по вине мигрантов увеличилось на 24%.