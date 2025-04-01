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Граждане Абхазии смогут обменять водительские удостоверения в упрощенном порядке в Псковской области

Госавтоинспекция Псковской области сообщает, что указом президента Российской Федерации от 1 апреля 2025 года № 203 определены особенности выдачи российских национальных водительских удостоверений на основании абхазских водительских прав, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Срок действия водительских удостоверений граждан Абхазии, имеющих гражданство или вид на жительство в России, продлен до 1 апреля 2026 года. Процедура замены водительских удостоверений предусмотрена в упрощенном порядке: без сдачи экзаменов, медицинского осмотра и уплаты госпошлины.

Прием граждан Абхазии для оформления российских водительских удостоверений будет осуществляться только в МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области по адресу: Псков, улица Труда, дом 75.

Другие подразделения эту услугу не оказывают.

«Иные подразделения данную услугу оказывать не смогут, просим быть внимательнее при осуществлении предварительной записи через Единый портал государственных услуг», - отметили в Госавтоинспекции.