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День ГАИ России отмечают 3 июля

Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции — День ГИБДД МВД Российской Федерации, или День ГАИ России, установленный приказом Министра внутренних дел РФ № 502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 3 июля 2009 года.

Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных кoмиccapoв от 3 июля 1936 года было утверждено «Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP».

В Правилах дорожного движения 1936 года говорилось: «Все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка: пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка — извозчику, извозчик — автомашине, а автомашина общего назначения — всем машинам специального назначения и автобусу».

Вообще первые полицейские органы, контролирующие соблюдение установленных правил движения, были созданы в России Петром I в Санкт-Петербурге в 1719 году. Они регламентировали передвижение на лошадях. Транспортная полиция появилась в стране в 1809 году, сотрудники которой обеспечивали безопасность движения на реках и дорогах, сопровождали грузы для предотвращения хищения, в городах наводили порядок среди пешеходов.

После Октябрьской революции 1917 года контроль за порядком движения транспорта был возложен на создаваемую рабоче-крестьянскую милицию. А с ростом автомобилизации страны и, как следствие, дорожно-транспортных происшествий было принято решение о создании Государственной автомобильной инспекции (ГАИ), которая и приступила к работе в 1936 году.

В 1960-x годах Советский Союз присоединился к Международной конвенции о дорожном движении, а первые единые правила дорожного движения стали действовать в СССР с 1 января 1961 года.

С июня 1998 года ГАИ — Госинспекция по безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ. В 2002 году в Указ Президента РФ № 711 от 15 июня 1998 года были внесены изменения, согласно которым наименования ГИБДД и ГАИ стали равнозначными.

Сегодня трудно переоценить роль ГАИ. С каждым годом возрастает численность транспорта, все более интенсивным становится движение на дорогах. В этой ситуации работа инспекторов крайне трудна, но настолько же и необходима, пишет calend.ru.

Помимо ужесточения штрафов и мер наказания нарушителей правил дорожного движения, сегодня руководством и сотрудниками ГИБДД проводится ряд важных мероприятий по вопросам безопасности дорожного движения, причем для всех участников дорожного движения и для всех возрастов. Организовывается широкая пропаганда образа законопослушного водителя и пешехода в СМИ, проводятся конференции с участием деятелей науки, культуры, искусства, политики, многочисленные общественные акции с участием сотрудников ГИБДД. Активная работа пропагандистов Госавтоинспекции в учебных учреждениях страны дает заметные результаты. К примеру, число Юных инспекторов движения выросло до 200 000 школьников.

Большое внимание уделяется и повышению профессионализма сотрудников Госавтоинспекции. Становятся традиционными совместные учения ГИБДД и служб спасения. Автоинспекции регионов получают современный автотранспорт, новейшие технические средства фиксации нарушений и информации, строятся суперсовременные здания и посты.

Правительство РФ регулярно утверждает Концепции и Стратегии по обеспечению безопасности дорожного движения, основной целью которой является сокращение числа погибших в ДТП людей. Для этого ведется работа по повышению правового сознания, созданию климата законопослушности в обществе, качественной подготовке водителей, развитию систем оказания неотложной помощи и т.д.

Статистика свидетельствует, что в последние годы число жертв ДТП на российских дорогах сократилось. Также сокращается число «пьяных аварий». Но, к сожалению, высоким остается уровень аварийности, нарушений со стороны всех участников движения, не уменьшается число угонов транспортных средств. Поэтому сотрудникам ГАИ работы всегда хватает.