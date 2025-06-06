АвтоМир / За рулём

В Госдуму внесут проект об отмене штрафов за тонировку

Законопроект об отмене административной ответственности за установку тонированных стекол на транспортное средство внесут в Госдуму.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди». Инициативой предлагается исключить часть статьи 12.5 КоАП РФ, которая сейчас запрещает тонировку с несоответствующим светопропусканием, пишет РИА Новости.

«Проектом федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" предлагается исключить административную ответственность за установку тонированных стекол на транспортное средство», - сказано в пояснительной записке.

Как отмечается в пояснительной записке, тонировка - это международная практика, которая помогает уменьшить ослепление водителя ярким светом фар встречных автомобилей ночью или бликами от солнца днем, что может повысить безопасность на дороге.