Ремонт европейских автомобилей в РФ подорожал за год на 26%

Стоимость ремонта европейских автомобилей в России за год выросла в среднем на 26%, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков. С августа 2024 года страховые выплаты по таким авто составили 43,5 млрд рублей. По данным маркетплейса Fresh, по ОСАГО расходы увеличились на 31,8% — до 173,3 тысячи рублей.

По словам экспертов, рост варьируется от 25% до 65% в зависимости от запчастей и схемы поставок. Самые дорогие случаи связаны с параллельным импортом через Турцию или Казахстан. Основные причины подорожания — дефицит квалифицированных специалистов после ухода европейских брендов и повышение цен на детали, пишут «Известия».

По данным «Совкомбанк Страхование», комплектующие подорожали на 20–30%, а для премиальных марок иногда вдвое. Срочные поставки также увеличивают цену. Снижение стоимости в ближайшее время не ожидается. Напротив, аналитики прогнозируют дальнейший рост на 5–10% к концу 2025 года.