Время на уплату штрафа для владельцев иностранных авто сократят в 60 раз

Время на уплату штрафа для владельцев иностранных авто сократят в 60 раз. Как сообщает газета «Коммерсант», в пятницу, 29 августа, МВД опубликовало на портале regulation.gov.ru проект поправок к ст. 32.2 КоАП (правила исполнения постановлений о наложении административного штрафа). Ведомство предлагает радикально сократить срок на уплату штрафов для владельцев (или водителей) иностранного транспорта.

Сейчас штраф за нарушение ПДД должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в силу. Если же транспорт, за которым числятся нарушение и штраф, зарегистрирован в другом государстве, то постановление нужно оплатить либо в течение 60 дней, либо до момента выезда с территории РФ. Именно это правило МВД и хочет ужесточить.

Если штраф не уплатить, то любой инспектор ГИБДД сможет отправить иностранную машину на штрафстоянку. А в отношении нарушителя возбудят дело по ст. 20.25 КоАП «Уклонение от уплаты административного штрафа» (максимальное наказание — 15 суток административного ареста).

Поправки касаются всех транспортных средств — легковых авто, мотоциклов, грузовиков, автобусов и т. д.

МВД не публикует данных о количестве транспортных средств с иностранным учетом на территории России.