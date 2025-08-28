АвтоМир / За рулём

Из двора на улице Розы Люксембург в Великих Луках эвакуировали брошенный автомобиль

Разукомплектованный автомобиль эвакуировали на улице Розы Люксембург в Великих Луках , сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Видео: администрация города Великие Луки

Администрация города получила обращение от жителей о длительном нахождении разукомплектованного автомобиля во дворе одного из домов по улице Розы Люксембург. Горожане сообщили, что транспортное средство имело повреждённые стёкла и находилось в неподобающем состоянии, что вызывало обеспокоенность среди жильцов.

В ответ на данное сообщение администрация города совместно с отделом МВД России по городу Великие Луки провела проверку. В результате работы было принято решение об эвакуации автомобиля с придомовой территории.

«Благодарим жителей за неравнодушие и участие в жизни города. Администрация города продолжит работу по оперативному реагированию на обращения граждан», - обратились к жителям в администрации.