Из двора на улице Розы Люксембург в Великих Луках эвакуировали брошенный автомобиль

Разукомплектованный автомобиль эвакуировали на улице Розы Люксембург в Великих Луках , сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
Видео: администрация города Великие Луки
Администрация города получила обращение от жителей о длительном нахождении разукомплектованного автомобиля во дворе одного из домов по улице Розы Люксембург. Горожане сообщили, что транспортное средство имело повреждённые стёкла и находилось в неподобающем состоянии, что вызывало обеспокоенность среди жильцов.
В ответ на данное сообщение администрация города совместно с отделом МВД России по городу Великие Луки провела проверку. В результате работы было принято решение об эвакуации автомобиля с придомовой территории.