Общество

Администрация Великих Лук за год рассмотрела 10 610 обращений граждан

В ходе заседания Великолукской городской Думы заслушан отчёт о работе с обращениями граждан за 2024 год и I полугодие 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской Думе.

Фото: Великолукская городская Дума

Данный вопрос касался эффективности работы с обращениями жителей и взаимодействия структурных подразделений администрации города в данном направлении. Информацию по данному поводу представил начальник общего отдела администрации Великих Лук Сергей Мирощенков. В своём докладе он подчеркнул, что право граждан России на обращения закреплено в Конституции и законодательстве, регулирующем данную сферу правоотношений. В работе с обращениями администрация города руководствуется федеральным законом №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан», а также иными нормативными правовыми актами и методическими материалами.

Он также отметил, что обращения делятся на те, что попадают под действие закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», и те, что под действие этого закона не подпадают. Основной объём обращений поступает в администрацию Великих Лук на имя главы администрации города. Обработка поступающих обращений ведётся в электронном виде с помощью специальных программ. В 2024 году в администрации города было зарегистрировано 1131 обращение, поступившее в рамках 59-ФЗ, а за первое полугодие 2025 года – 447 обращений.

Сергей Мирощенков подробно ознакомил депутатов с порядком регистрации и обработки поступающих обращений, регламентом подготовки ответов на обращения.

Значительная часть обращений граждан, поступающая в администрацию города, это обращения, которые не попадают под нормы федерального закона о порядке рассмотрения обращений граждан. К ним относятся обращения, поступившие из открытых источников – социальных сетей, через информационную систему сообщений и обращений граждан «ОНФ. Помощь», через платформу обратной связи с отсутствием признака «59-ФЗ», а также посредством других систем.

Так, на платформу обратной связи поступило 1183 сообщения в 2024 году и в первом полугодии 2025 года 572 сообщения.

Работе с обращениями граждан, не попадающими под действие закона №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», уделяется большое внимание.

Также Сергей Мирощенков рассказал о работе с личными приемами граждан. В частности, он сообщил, что информация о проведении личного приёма публикуется на официальном сайте города Великие Луки и информационных стендах.

Всего, как подытожил Сергей Мирощенков, органами и структурными подразделениями администрации города Великие Луки рассмотрено и дано ответов на 10610 обращений граждан в 2024 году. За первое полугодие 2025 года 4885 обращений граждан.