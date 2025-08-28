АвтоМир / За рулём

Водительские права будут аннулировать при выявлении опасных заболеваний с 1 марта 2027 года

В России с 1 марта 2027 года водительские права граждан будут аннулироваться при выявлении у водителей опасных заболеваний, включая психические расстройства, рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

«С 1 марта 2027 года в России вступит в силу закон, согласно которому водительские права гражданина будут аннулироваться при выявлении у него опасных заболеваний, включая психические расстройства», — сказал депутат.

Парламентарий отметил, что вся информация о состоянии здоровья водителей будет заноситься в единый реестр Минздрава России (ЕГИСЗ), доступ к которому получит и МВД России. Он подчеркнул, что, как только будет зафиксировано медицинское противопоказание к управлению транспортным средством, информация об этом поступит в реестр, а водитель будет обязан пройти внеочередное медосвидетельствование.

«В случае неявки водительское удостоверение аннулируют автоматически, человека об этом проинформируют», — добавил он.

Колунов напомнил, что сегодня обязательным для водителей является прохождение медицинского освидетельствования только по истечении срока действия водительского удостоверения, то есть раз в десять лет, пишет РИА Новости.

«Фактически нередкими становятся ситуации, когда водители, имеющие медицинские противопоказания к управлению авто, продолжают ездить за рулем до истечения срока действия водительских прав. Это создает угрозу жизням других участников дорожного движения, жизням водителей и пешеходов. Данное нововведение позволит устранить подобные ситуации», — заключил он.