Лосиная пробка: сохатые встретились водителям на трассе Р-23 в Псковском районе

Необычная картина ожидала вчера автомобилистов на трассе Р-23. Неподалеку от деревни Подборовье Псковского района, прямо у обочины, мирно стояли два взрослых лося. Об этом сообщили в сообществе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

Как выяснилось, эта пара была не единственной «группой поддержки» на пути у автолюбителей. Примерно в 500 метрах до этого места водители заметили еще одного сохатого, который также вышел к дороге.

Ранее сообщалось, что на Северном обходе Пскова автомобиль утром 27 октября сбил лося.