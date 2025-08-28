Великолучанин оспорил в суде штраф за непредоставление преимущества пешеходам

Судья Великолукского городского суда рассмотрел жалобу жителя города Великие Луки на постановление инспектора ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по городу, которым на великолучанина наложено административное наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
В жалобе заявитель ставил вопрос об отмене постановления и прекращении производства по делу, указав, что при проезде перекрестка расстояние до пешеходов было достаточным, чтобы они могли без изменения направления и скорости движения преодолеть проезжую часть, что они и сделали.
Судья, исследовав видеозапись, на которой запечатлено событие административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.18 КоАП РФ, согласился с доводами великолучанина и пришел к выводу, что проезд им нерегулируемого пешеходного перехода не создавал помеху движению пешеходов, поскольку они не изменили скорости и направления своего движения.
Решением судьи жалоба удовлетворена, постановление отменено, производство по делу прекращено.