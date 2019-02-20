Экономика

Минобороны не может добиться от обанкротившегося «Псковгеокабеля» наработок по оборонным контрактам

На территории обанкротившегося завода «Псковгеокабель» обсудили статус выполнения опытно-конструкторских работ для предприятий военно-промышленного комплекса. Как сообщает портал «Флотпром», в состав комиссии вошли офицеры министерства обороны, конструкторы «Малахита», «Океанприбора», «Гидроприбора» и «Электроприбора».

На сегодняшний день никакого производства или исследований «Псковгеокабель» не ведет. Территория закрыта, конкурсный управляющий готовит инвентаризацию. В этих условиях представители предприятий ВПК и Минобороны просят предоставить им имеющиеся наработки по проектам, техническую документацию и опытные образцы.

При этом, как отмечает издание, дать заказчикам желаемое, найти необходимые документы и разработки на территории завода без помощи сотрудников практически невозможно, а бывшие рабочие отказываются что-либо предоставить, пока им не выплатят долги по зарплате.

Добавим, что 26 февраля конкурсный управляющий подал заявление в суд о приоритетном погашении требований по заработной плате. Заявление рассмотрят 20 марта.

Напомним, в декабре 2018 года Арбитражный суд Псковской области вынес решение о признании «Псковгеокабеля» банкротом и назначении конкурсного производства на шесть месяцев. Общая сумма долга предприятия перед кредиторами составляет 1,5 млрд рублей.