Экономика

«Псковэлектросвар» и «Псковгеокабель» признаны банкротами

Арбитражный суд Псковской области признал ЗАО «Псковэлектросвар» и ООО «Псковгеокабель» несостоятельными (банкротом). Материалы дела опубликованы на сайте суда.

Из опубликованных данных следует, что ЗАО «Псковэлектросвар» признано банкротом по заявлению Федеральной налоговой службы, ООО «Псковгеокабель» - по заявлению ООО «СБК Строй».

После финансового анализа временный управляющий пришел к выводу о том, что восстановление платежеспособности ЗАО «Псковэлектросвар» не представляется возможным. В реестр требований кредиторов должника включены требования 13 кредиторов на сумму свыше 1,3 млрд рублей. Общая сумма требований, включенных в реестр, составляет 1,5 млрд рублей. Согласно данным бухгалтерской отчетности, балансовая стоимость основных средств на 30 сентября 2018 года составляет 647,822 млн руб.

В отношении ЗАО «Псковэлектросвар» открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев – до 17 июня 2019 года. Конкурсным управляющим назначен Алексей Бондаренко, член Ассоциации саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа.

Не представляется возможным и восстановление платежеспособности ООО «Псковгеокабель». В реестр требований кредиторов этого должника включены требования 8 кредиторов на сумму свыше 1,4 млрд рублей. Согласно данным бухгалтерской отчетности, балансовая стоимость основных средств предприятия составляет 147,176 млн руб., из которых имущество, обремененное залогом, балансовой стоимостью – 135,914 млн руб.

«Средств должника достаточно для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, но недостаточно для покрытия задолженности по расчетам с кредиторами в полном объеме», - указано в резолюции Арбитражного суда в отношении двух псковских предприятий.

В отношении ООО «Псковгеокабель» также открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев – до 17 июня 2019 года. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на Елену Удовиченко, члена Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело». Судебное заседание для рассмотрения вопроса об утверждении конкурсного управляющего назначено на 9 января 2019 года.

Кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение двух месяцев с даты опубликования решения суда (20 декабря). Отметим, что такие требования к обеим организациям уже стали появляться в электронной картотеке Арбитражного суда.

Добавим, что оба предприятия входят в структуру группы компаний «Технология металлов».